Outlier AI Prompt Engineer Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Prompt Engineer in United States στην Outlier AI κυμαίνεται από $79.6K έως $111K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Outlier AI. Τελευταία ενημέρωση: 9/26/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

$86.1K - $100K
United States
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
$79.6K$86.1K$100K$111K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

$160K

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Outlier AI?

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για jobFamilies.Prompt Engineer στην Outlier AI in United States φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $111,384. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Outlier AI για τον ρόλο jobFamilies.Prompt Engineer in United States είναι $79,560.

Άλλοι Πόροι