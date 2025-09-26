Κατάλογος Εταιρειών
Outfittery
Outfittery Αναλυτής Δεδομένων Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Αναλυτής Δεδομένων in Germany στην Outfittery κυμαίνεται από €37.5K έως €52.3K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Outfittery. Τελευταία ενημέρωση: 9/26/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

€40.2K - €47.4K
Germany
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
€37.5K€40.2K€47.4K€52.3K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Συχνές Ερωτήσεις

