Κατάλογος Εταιρειών
Outbrain
Εργάζεστε Εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας

Outbrain Μισθοί

Ο μισθός της Outbrain κυμαίνεται από $92,816 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Αναλυτής Δεδομένων στο χαμηλό άκρο έως $231,915 για έναν Πωλήσεις στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Outbrain. Τελευταία ενημέρωση: 9/10/2025

$160K

Πληρωθείτε Δίκαια, Μη Σας Εκμεταλλεύονται

Έχουμε διαπραγματευτεί χιλιάδες προσφορές και τακτικά επιτυγχάνουμε αυξήσεις 30.000$+ (μερικές φορές 300.000$+). Διαπραγματευτείτε τον μισθό σας ή το βιογραφικό σας από τους πραγματικούς ειδικούς - στελέχη προσλήψεων που το κάνουν καθημερινά.

Μηχανικός Λογισμικού
Median $110K
Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού
Median $130K
Αναλυτής Δεδομένων
$92.8K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

66 10
66 10
Επιστήμονας Δεδομένων
$108K
Τεχνολόγος Πληροφορικής (IT)
$136K
Πωλήσεις
$232K
Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στη σελίδα αποδοχών ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε να ξεκλειδώσει η σελίδα.


Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Outbrain είναι Πωλήσεις at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $231,915. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Outbrain είναι $119,773.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την Outbrain

Σχετικές Εταιρείες

  • Apple
  • Snap
  • PayPal
  • Lyft
  • Intuit
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι