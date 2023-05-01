Outbrain Μισθοί

Ο μισθός της Outbrain κυμαίνεται από $92,816 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Αναλυτής Δεδομένων στο χαμηλό άκρο έως $231,915 για έναν Πωλήσεις στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Outbrain . Τελευταία ενημέρωση: 9/10/2025