Η μέση συνολική αποζημίωση Μηχανικός Υλικού in United States στην Our Next Energy κυμαίνεται από $250K έως $343K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Our Next Energy. Τελευταία ενημέρωση: 9/26/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

$271K - $322K
United States
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
$250K$271K$322K$343K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

$160K

Συχνές Ερωτήσεις

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Μηχανικός Υλικού sa Our Next Energy in United States ay may taunang kabuuang bayad na $342,700. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Our Next Energy para sa Μηχανικός Υλικού role in United States ay $250,320.

