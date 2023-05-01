Our Next Energy Μισθοί

Ο μισθός της Our Next Energy κυμαίνεται από $176,400 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανολόγος Μηχανικός στο χαμηλό άκρο έως $296,510 για έναν Μηχανικός Υλικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Our Next Energy . Τελευταία ενημέρωση: 9/10/2025