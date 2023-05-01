Κατάλογος Εταιρειών
Our Next Energy
Εργάζεστε Εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας

Our Next Energy Μισθοί

Ο μισθός της Our Next Energy κυμαίνεται από $176,400 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανολόγος Μηχανικός στο χαμηλό άκρο έως $296,510 για έναν Μηχανικός Υλικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Our Next Energy. Τελευταία ενημέρωση: 9/10/2025

$160K

Πληρωθείτε Δίκαια, Μη Σας Εκμεταλλεύονται

Έχουμε διαπραγματευτεί χιλιάδες προσφορές και τακτικά επιτυγχάνουμε αυξήσεις 30.000$+ (μερικές φορές 300.000$+). Διαπραγματευτείτε τον μισθό σας ή το βιογραφικό σας από τους πραγματικούς ειδικούς - στελέχη προσλήψεων που το κάνουν καθημερινά.

Μηχανικός Υλικού
$297K
Μηχανολόγος Μηχανικός
$176K
Σχεδιαστής Προϊόντος
$245K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

66 10
66 10
Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στη σελίδα αποδοχών ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε να ξεκλειδώσει η σελίδα.


Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Our Next Energy είναι Μηχανικός Υλικού at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $296,510. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Our Next Energy είναι $244,800.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την Our Next Energy

Σχετικές Εταιρείες

  • Roblox
  • Facebook
  • Pinterest
  • SoFi
  • Databricks
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι