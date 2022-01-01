Κατάλογος Εταιρειών
OTTO
Εργάζεστε Εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας

OTTO Μισθοί

Ο μισθός της OTTO κυμαίνεται από $52,290 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Αναλυτής Δεδομένων στο χαμηλό άκρο έως $89,919 για έναν Επιστήμονας Δεδομένων στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της OTTO. Τελευταία ενημέρωση: 9/10/2025

$160K

Πληρωθείτε Δίκαια, Μη Σας Εκμεταλλεύονται

Έχουμε διαπραγματευτεί χιλιάδες προσφορές και τακτικά επιτυγχάνουμε αυξήσεις 30.000$+ (μερικές φορές 300.000$+). Διαπραγματευτείτε τον μισθό σας ή το βιογραφικό σας από τους πραγματικούς ειδικούς - στελέχη προσλήψεων που το κάνουν καθημερινά.

Μηχανικός Λογισμικού
Median $83.5K

Μηχανικός Λογισμικού Backend

Μηχανικός Λογισμικού Full-Stack

Επιστήμονας Δεδομένων
Median $89.9K
Αναλυτής Δεδομένων
$52.3K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

66 10
66 10
Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στη σελίδα αποδοχών ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε να ξεκλειδώσει η σελίδα.


Συχνές Ερωτήσεις

The highest paying role reported at OTTO is Επιστήμονας Δεδομένων with a yearly total compensation of $89,919. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at OTTO is $83,510.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την OTTO

Σχετικές Εταιρείες

  • John Hancock
  • Bosch Global
  • Celonis
  • Snow Software
  • Veeam Software
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι