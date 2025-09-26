Κατάλογος Εταιρειών
OTTO Motors
OTTO Motors Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων in Canada στην OTTO Motors κυμαίνεται από CA$84.8K έως CA$124K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της OTTO Motors. Τελευταία ενημέρωση: 9/26/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

CA$97.3K - CA$111K
Canada
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
CA$84.8KCA$97.3KCA$111KCA$124K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη OTTO Motors?

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων στην OTTO Motors in Canada φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή CA$123,501. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην OTTO Motors για τον ρόλο Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων in Canada είναι CA$84,776.

Άλλοι Πόροι