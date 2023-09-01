Otta Μισθοί

Ο μισθός της Otta κυμαίνεται από $74,661 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μάρκετινγκ στο χαμηλό άκρο έως $109,631 για έναν Διαχειριστής Προϊόντος στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Otta . Τελευταία ενημέρωση: 9/10/2025