Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Μηχανικός Λογισμικού in Poland στην Orsted ανέρχεται σε PLN 282K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Orsted. Τελευταία ενημέρωση: 10/29/2025

Μέσος Μισθός
company icon
Orsted
Backend Software Engineer
Warsaw, MZ, Poland
Σύνολο ανά έτος
PLN 282K
Επίπεδο
L5
Βάση
PLN 282K
Stock (/yr)
PLN 0
Μπόνους
PLN 0
Έτη στην εταιρεία
2 Έτη
Έτη εμπειρίας
8 Έτη
Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Μηχανικός Λογισμικού στην Orsted in Poland φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή PLN 320,208. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Orsted για τον ρόλο Μηχανικός Λογισμικού in Poland είναι PLN 235,439.

