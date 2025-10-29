Κατάλογος Εταιρειών
Η μέση συνολική αποζημίωση Διευθυντής Σχεδιασμού Προϊόντος in United Kingdom στην Orsted κυμαίνεται από £83K έως £118K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Orsted. Τελευταία ενημέρωση: 10/29/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

£93.9K - £107K
United Kingdom
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
£83K£93.9K£107K£118K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Διευθυντής Σχεδιασμού Προϊόντος στην Orsted in United Kingdom φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή £117,933. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Orsted για τον ρόλο Διευθυντής Σχεδιασμού Προϊόντος in United Kingdom είναι £82,953.

