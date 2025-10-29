Κατάλογος Εταιρειών
Orsted
Orsted Επιχειρηματικός Αναλυτής Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Επιχειρηματικός Αναλυτής in Poland στην Orsted κυμαίνεται από PLN 144K έως PLN 201K ανά year.

Μέση Συνολική Αποζημίωση

PLN 156K - PLN 189K
Poland
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
PLN 144KPLN 156KPLN 189KPLN 201K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Orsted?

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Επιχειρηματικός Αναλυτής στην Orsted in Poland φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή PLN 201,364. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Orsted για τον ρόλο Επιχειρηματικός Αναλυτής in Poland είναι PLN 144,080.

