Η μέση συνολική αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού in Canada στην Orpyx Medical Technologies κυμαίνεται από CA$110K έως CA$157K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Orpyx Medical Technologies. Τελευταία ενημέρωση: 10/29/2025
Μέση Συνολική Αποζημίωση
Προσκαλέστε τους φίλους σας και την κοινότητά σας να προσθέσουν μισθούς ανώνυμα σε λιγότερο από 60 δευτερόλεπτα. Περισσότερα δεδομένα σημαίνουν καλύτερες πληροφορίες για αναζητούντες εργασία όπως εσείς και την κοινότητά μας!