Κατάλογος Εταιρειών
Origami Risk
Εργάζεστε Εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας

Origami Risk Μισθοί

Ο μισθός της Origami Risk κυμαίνεται από $76,500 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Διαχειριστής Προϊόντος στο χαμηλό άκρο έως $197,010 για έναν Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Origami Risk. Τελευταία ενημέρωση: 9/17/2025

$160K

Πληρωθείτε Δίκαια, Μη Σας Εκμεταλλεύονται

Έχουμε διαπραγματευτεί χιλιάδες προσφορές και τακτικά επιτυγχάνουμε αυξήσεις 30.000$+ (μερικές φορές 300.000$+). Διαπραγματευτείτε τον μισθό σας ή το βιογραφικό σας από τους πραγματικούς ειδικούς - στελέχη προσλήψεων που το κάνουν καθημερινά.

Μηχανικός Λογισμικού
Median $106K

Μηχανικός Λογισμικού Full-Stack

Διαχειριστής Προϊόντος
Median $76.5K
Εξυπηρέτηση Πελατών
$84.6K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Διαχειριστής Έργων
$100K
Πωλήσεις
$86.4K
Μηχανικός Πωλήσεων
$182K
Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού
$197K
Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στη σελίδα αποδοχών ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε να ξεκλειδώσει η σελίδα.


Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Origami Risk είναι Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $197,010. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Origami Risk είναι $100,158.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την Origami Risk

Σχετικές Εταιρείες

  • Stripe
  • Apple
  • SoFi
  • Coinbase
  • Facebook
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι