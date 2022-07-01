Κατάλογος Εταιρειών
Orgvue
Εργάζεστε Εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας

Orgvue Μισθοί

Ο μισθός της Orgvue κυμαίνεται από $49,146 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Σύμβουλος Διοίκησης στο χαμηλό άκρο έως $180,900 για έναν Πωλήσεις στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Orgvue. Τελευταία ενημέρωση: 9/17/2025

$160K

Πληρωθείτε Δίκαια, Μη Σας Εκμεταλλεύονται

Έχουμε διαπραγματευτεί χιλιάδες προσφορές και τακτικά επιτυγχάνουμε αυξήσεις 30.000$+ (μερικές φορές 300.000$+). Διαπραγματευτείτε τον μισθό σας ή το βιογραφικό σας από τους πραγματικούς ειδικούς - στελέχη προσλήψεων που το κάνουν καθημερινά.

Μηχανικός Λογισμικού
Median $75.2K
Σύμβουλος Διοίκησης
$49.1K
Πωλήσεις
$181K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού
$146K
Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στη σελίδα αποδοχών ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε να ξεκλειδώσει η σελίδα.


Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Orgvue είναι Πωλήσεις at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $180,900. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Orgvue είναι $110,804.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την Orgvue

Σχετικές Εταιρείες

  • LinkedIn
  • Intuit
  • Stripe
  • Netflix
  • Google
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι