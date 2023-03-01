Κατάλογος Εταιρειών
O'Reilly Media
Εργάζεστε Εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας

O'Reilly Media Μισθοί

Ο μισθός της O'Reilly Media κυμαίνεται από $115,150 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Επιστήμονας Δεδομένων στο χαμηλό άκρο έως $175,096 για έναν Διαχειριστής Προϊόντος στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της O'Reilly Media. Τελευταία ενημέρωση: 9/17/2025

$160K

Πληρωθείτε Δίκαια, Μη Σας Εκμεταλλεύονται

Έχουμε διαπραγματευτεί χιλιάδες προσφορές και τακτικά επιτυγχάνουμε αυξήσεις 30.000$+ (μερικές φορές 300.000$+). Διαπραγματευτείτε τον μισθό σας ή το βιογραφικό σας από τους πραγματικούς ειδικούς - στελέχη προσλήψεων που το κάνουν καθημερινά.

Μηχανικός Λογισμικού
Median $139K
Επιστήμονας Δεδομένων
$115K
Σχεδιαστής Προϊόντος
$129K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Διαχειριστής Προϊόντος
$175K
Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στη σελίδα αποδοχών ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε να ξεκλειδώσει η σελίδα.


Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην O'Reilly Media είναι Διαχειριστής Προϊόντος at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $175,096. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην O'Reilly Media είναι $134,175.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την O'Reilly Media

Σχετικές Εταιρείες

  • Dropbox
  • Tesla
  • SoFi
  • Uber
  • Intuit
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι