Onfido Μισθοί

Ο μισθός της Onfido κυμαίνεται από $110,740 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Εξυπηρέτηση Πελατών στο χαμηλό άκρο έως $195,601 για έναν Διευθυντής Επιστήμης Δεδομένων στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Onfido . Τελευταία ενημέρωση: 11/28/2025