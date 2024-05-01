Κατάλογος Εταιρειών
Onevest
Onevest Μισθοί

Ο μισθός της Onevest κυμαίνεται από $106,368 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Διευθυντής Προϊόντος στο χαμηλό άκρο έως $117,280 για έναν Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Onevest. Τελευταία ενημέρωση: 11/28/2025

Διευθυντής Προϊόντος
$106K
Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού
$117K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Onevest είναι Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $117,280. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Onevest είναι $111,824.

