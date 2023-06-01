OneValley Μισθοί

Ο μισθός της OneValley κυμαίνεται από $108,455 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Διευθυντής Προϊόντος στο χαμηλό άκρο έως $144,275 για έναν Διευθυντής Τεχνικών Προγραμμάτων στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της OneValley . Τελευταία ενημέρωση: 11/28/2025