Κατάλογος Εταιρειών
OneTrust
Εργάζεστε Εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας

OneTrust Μισθοί

Ο μισθός της OneTrust κυμαίνεται από $11,914 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Στελέχωση Προσωπικού στο χαμηλό άκρο έως $323,000 για έναν Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της OneTrust. Τελευταία ενημέρωση: 11/28/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Μηχανικός Λογισμικού
Median $190K
Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού
Median $323K
Σχεδιαστής Προϊόντος
Median $100K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

69 30
69 30
Λογιστής
$69.7K
Εταιρική Ανάπτυξη
$232K
Εξυπηρέτηση Πελατών
$117K
Επιτυχία Πελατών
$62.5K
Τεχνολόγος Πληροφορικής (IT)
$72.9K
Σύμβουλος Διοίκησης
$63.2K
Μάρκετινγκ
$224K
Λειτουργίες Μάρκετινγκ
$90.5K
Διευθυντής Έργων
Median $135K
Στελέχωση Προσωπικού
$11.9K
Πωλήσεις
$159K
Μηχανικός Πωλήσεων
$121K
Τεχνικός Διευθυντής Λογαριασμών
$97.5K
Διευθυντής Τεχνικών Προγραμμάτων
$112K
Επενδυτής Επιχειρηματικού Κεφαλαίου
$62.3K
Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στη σελίδα αποδοχών ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε να ξεκλειδώσει η σελίδα.


Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Τύπος Μετοχών
Options

Στην OneTrust, τα Options υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

Έχετε κάποια ερώτηση; Ρωτήστε την κοινότητα.

Επισκεφθείτε την κοινότητα του Levels.fyi για να έρθετε σε επαφή με εργαζόμενους από διαφορετικές εταιρείες, να πάρετε συμβουλές καριέρας και πολλά άλλα.

Επισκεφθείτε Τώρα!

Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην OneTrust είναι Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού με ετήσια συνολική αμοιβή $323,000. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην OneTrust είναι $106,218.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την OneTrust

Σχετικές Εταιρείες

  • SkySpecs
  • Mastercard
  • LogMeIn
  • Riverbed Technology
  • Genesys
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/onetrust/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.