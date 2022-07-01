OneRail Μισθοί

Ο μισθός της OneRail κυμαίνεται από $114,425 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Διευθυντής Προϊόντος στο χαμηλό άκρο έως $140,700 για έναν Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της OneRail . Τελευταία ενημέρωση: 11/28/2025