OneMarketData Μηχανικός Λογισμικού Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού in Armenia στην OneMarketData κυμαίνεται από AMD 33M έως AMD 45.04M ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της OneMarketData. Τελευταία ενημέρωση: 9/24/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

AMD 35.33M - AMD 42.71M
Armenia
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
AMD 33MAMD 35.33MAMD 42.71MAMD 45.04M
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη OneMarketData?

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Μηχανικός Λογισμικού στην OneMarketData in Armenia φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή AMD 45,035,391. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην OneMarketData για τον ρόλο Μηχανικός Λογισμικού in Armenia είναι AMD 33,000,071.

