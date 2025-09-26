Κατάλογος Εταιρειών
OneMain Financial
OneMain Financial Επιχειρησιακός Αναλυτής Μισθοί

Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Επιχειρησιακός Αναλυτής in United States στην OneMain Financial ανέρχεται σε $187K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της OneMain Financial. Τελευταία ενημέρωση: 9/26/2025

Μέσος Μισθός
company icon
OneMain Financial
Business Analyst
hidden
Σύνολο ανά έτος
$187K
Επίπεδο
-
Βάση
$160K
Stock (/yr)
$0
Μπόνους
$27K
Έτη στην εταιρεία
5 Έτη
Έτη εμπειρίας
8 Έτη
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη OneMain Financial?

$160K

Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Επιχειρησιακός Αναλυτής στην OneMain Financial in United States φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $230,000. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην OneMain Financial για τον ρόλο Επιχειρησιακός Αναλυτής in United States είναι $187,000.

Άλλοι Πόροι