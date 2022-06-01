Κατάλογος Εταιρειών
OneMain Financial
OneMain Financial Μισθοί

Ο μισθός της OneMain Financial κυμαίνεται από $80,400 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Επιχειρησιακός Αναλυτής στο χαμηλό άκρο έως $211,050 για έναν Χρηματοοικονομικός Αναλυτής στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της OneMain Financial. Τελευταία ενημέρωση: 9/10/2025

$160K

Διαχειριστής Προϊόντος
Median $127K
Επιστήμονας Δεδομένων
Median $150K
Μηχανικός Λογισμικού
Median $86.8K

Επιχειρησιακός Αναλυτής
$80.4K
Εταιρική Ανάπτυξη
$101K
Αναλυτής Δεδομένων
$85.4K
Χρηματοοικονομικός Αναλυτής
$211K
Συχνές Ερωτήσεις

The highest paying role reported at OneMain Financial is Χρηματοοικονομικός Αναλυτής at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $211,050. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at OneMain Financial is $100,500.

