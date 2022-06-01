Κατάλογος Εταιρειών
OneMagnify
OneMagnify Μισθοί

Ο μισθός της OneMagnify κυμαίνεται από $69,650 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Αναλυτής Δεδομένων στο χαμηλό άκρο έως $115,000 για έναν Επιστήμονας Δεδομένων στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της OneMagnify. Τελευταία ενημέρωση: 11/28/2025

Επιστήμονας Δεδομένων
Median $115K
Επιχειρηματικός Αναλυτής
$106K
Αναλυτής Δεδομένων
$69.7K
Μηχανικός Λογισμικού
$106K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην OneMagnify είναι Επιστήμονας Δεδομένων με ετήσια συνολική αμοιβή $115,000. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην OneMagnify είναι $106,149.

