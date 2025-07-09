Κατάλογος Εταιρειών
Omnicom Media Group Μισθοί

Το εύρος μισθών της Omnicom Media Group κυμαίνεται από $44,100 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Μάρκετινγκ στο χαμηλότερο άκρο έως $115,280 για Αρχιτέκτονας Λύσεων στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της Omnicom Media Group. Τελευταία ενημέρωση: 8/16/2025

$160K

Κειμενογράφος
$63.2K
Επιστήμονας Δεδομένων
$64.4K
Μάρκετινγκ
$44.1K

Πωλήσεις
$48.5K
Αρχιτέκτονας Λύσεων
$115K
Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στην σελίδα αποζημίωσης ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε στο ξεκλείδωμα της σελίδας.


Συχνές Ερωτήσεις

Ο ρόλος με την υψηλότερη πληρωμή που αναφέρθηκε στην Omnicom Media Group είναι ο Αρχιτέκτονας Λύσεων at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αποζημίωση $115,280. Αυτό περιλαμβάνει τον βασικό μισθό, καθώς και τυχόν πιθανή αποζημίωση σε μετοχές και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αποζημίωση που αναφέρθηκε στην Omnicom Media Group είναι $63,230.

Άλλοι Πόροι