Omnicell Μισθοί

Το εύρος μισθών της Omnicell κυμαίνεται από $48,108 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Διευθυντής Προϊόντος στο χαμηλότερο άκρο έως $278,600 για Πληροφορικός (ΤΠΕ) στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της Omnicell. Τελευταία ενημέρωση: 8/11/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Median $135K

Πλήρης Στοίβα Μηχανικός Λογισμικού

Διευθυντής Προϊόντος
Median $48.1K
Επιχειρησιακός Αναλυτής
$108K

Πληροφορικός (ΤΠΕ)
$279K
Μηχανολόγος Μηχανικός
$79.6K
Σχεδιαστής Προϊόντος
$145K
Προσλήψεις
$122K
Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού
$203K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο ρόλος με την υψηλότερη πληρωμή που αναφέρθηκε στην Omnicell είναι ο Πληροφορικός (ΤΠΕ) at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αποζημίωση $278,600. Αυτό περιλαμβάνει τον βασικό μισθό, καθώς και τυχόν πιθανή αποζημίωση σε μετοχές και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αποζημίωση που αναφέρθηκε στην Omnicell είναι $128,700.

