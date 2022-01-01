Omio Μισθοί

Ο ρόλος με την υψηλότερη πληρωμή που αναφέρθηκε στην Omio είναι ο Διευθυντής Προϊόντος at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αποζημίωση $135,567. Αυτό περιλαμβάνει τον βασικό μισθό, καθώς και τυχόν πιθανή αποζημίωση σε μετοχές και μπόνους.