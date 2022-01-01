Κατάλογος Εταιρειών
Omio
Omio Μισθοί

Το εύρος μισθών της Omio κυμαίνεται από $62,896 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλότερο άκρο έως $135,567 για Διευθυντής Προϊόντος στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της Omio. Τελευταία ενημέρωση: 8/11/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Median $62.9K
Αναλυτής Δεδομένων
$71.4K
Διευθυντής Επιστήμης Δεδομένων
$107K

Διευθυντής Προϊόντος
$136K
Προσλήψεις
$68K
Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού
$102K
Αναζητήστε όλους τους μισθούς στην σελίδα αποζημίωσης ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε στο ξεκλείδωμα της σελίδας.


Συχνές Ερωτήσεις

Ο ρόλος με την υψηλότερη πληρωμή που αναφέρθηκε στην Omio είναι ο Διευθυντής Προϊόντος at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αποζημίωση $135,567. Αυτό περιλαμβάνει τον βασικό μισθό, καθώς και τυχόν πιθανή αποζημίωση σε μετοχές και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αποζημίωση που αναφέρθηκε στην Omio είναι $86,813.

