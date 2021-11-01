Κατάλογος Εταιρειών
OMERS Private Equity
Εργάζεστε εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας

OMERS Private Equity Μισθοί

Το εύρος μισθών της OMERS Private Equity κυμαίνεται από $60,300 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Οικονομικός Αναλυτής στο χαμηλότερο άκρο έως $143,503 για Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της OMERS Private Equity. Τελευταία ενημέρωση: 8/11/2025

$160K

Πληρωθείτε, Μην Εξαπατηθείτε

Έχουμε διαπραγματευτεί χιλιάδες προσφορές και επιτυγχάνουμε τακτικά αυξήσεις $30K+ (μερικές φορές $300K+).Διαπραγματευτείτε τον μισθό σας ή το βιογραφικό σας να αναθεωρηθεί από τους πραγματικούς ειδικούς - recruiters που το κάνουν καθημερινά.

Διοικητικός Βοηθός
$62.2K
Επιστήμονας Δεδομένων
$112K
Οικονομικός Αναλυτής
$60.3K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Μάρκετινγκ
$96.5K
Μηχανικός Λογισμικού
$75.2K
Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού
$144K
Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στην σελίδα αποζημίωσης ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε στο ξεκλείδωμα της σελίδας.


Συχνές Ερωτήσεις

The highest paying role reported at OMERS Private Equity is Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $143,503. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at OMERS Private Equity is $85,853.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την OMERS Private Equity

Σχετικές Εταιρείες

  • Microsoft
  • Square
  • Tesla
  • LinkedIn
  • Stripe
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι