Omega Healthcare Μισθοί

Το εύρος μισθών της Omega Healthcare κυμαίνεται από $2,229 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Ανθρώπινοι Πόροι στο χαμηλότερο άκρο έως $16,535 για Γραφίστας στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της Omega Healthcare. Τελευταία ενημέρωση: 8/11/2025

$160K

Εξυπηρέτηση Πελατών
$2.3K
Γραφίστας
$16.5K
Ανθρώπινοι Πόροι
$2.2K

Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στην σελίδα αποζημίωσης ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε στο ξεκλείδωμα της σελίδας.


Συχνές Ερωτήσεις

Ο ρόλος με την υψηλότερη πληρωμή που αναφέρθηκε στην Omega Healthcare είναι ο Γραφίστας at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αποζημίωση $16,535. Αυτό περιλαμβάνει τον βασικό μισθό, καθώς και τυχόν πιθανή αποζημίωση σε μετοχές και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αποζημίωση που αναφέρθηκε στην Omega Healthcare είναι $2,270.

