Olympus
Olympus
Olympus Μισθοί

Το εύρος μισθών της Olympus κυμαίνεται από $54,150 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Μηχανικός Υλικού στο χαμηλότερο άκρο έως $188,438 για Σχεδιαστής Προϊόντος στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της Olympus. Τελευταία ενημέρωση: 8/11/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Median $130K
Λογιστής
$72.4K
Βιοϊατρικός Μηχανικός
$99.5K

Αναλυτής Δεδομένων
$104K
Μηχανικός Υλικού
$54.2K
Μάρκετινγκ
$180K
Μηχανολόγος Μηχανικός
$97.5K
Σχεδιαστής Προϊόντος
$188K
Διευθυντής Προϊόντος
$93.6K
Πωλήσεις
$157K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο ρόλος με την υψηλότερη πληρωμή που αναφέρθηκε στην Olympus είναι ο Σχεδιαστής Προϊόντος at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αποζημίωση $188,438. Αυτό περιλαμβάνει τον βασικό μισθό, καθώς και τυχόν πιθανή αποζημίωση σε μετοχές και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αποζημίωση που αναφέρθηκε στην Olympus είναι $101,696.

