Κατάλογος Εταιρειών
Olam
Εργάζεστε Εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας

Olam Μισθοί

Ο μισθός της Olam κυμαίνεται από $24,460 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Λογιστής στο χαμηλό άκρο έως $179,100 για έναν Διαχειριστής Έργων στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Olam. Τελευταία ενημέρωση: 9/17/2025

$160K

Πληρωθείτε Δίκαια, Μη Σας Εκμεταλλεύονται

Έχουμε διαπραγματευτεί χιλιάδες προσφορές και τακτικά επιτυγχάνουμε αυξήσεις 30.000$+ (μερικές φορές 300.000$+). Διαπραγματευτείτε τον μισθό σας ή το βιογραφικό σας από τους πραγματικούς ειδικούς - στελέχη προσλήψεων που το κάνουν καθημερινά.

Λογιστής
$24.5K
Μηχανικός Ελέγχου
$101K
Επενδυτικός Τραπεζίτης
$120K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Διαχειριστής Έργων
$179K
Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στη σελίδα αποδοχών ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε να ξεκλειδώσει η σελίδα.


Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Olam είναι Διαχειριστής Έργων at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $179,100. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Olam είναι $110,389.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την Olam

Σχετικές Εταιρείες

  • DoorDash
  • Dropbox
  • Square
  • Snap
  • Netflix
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι