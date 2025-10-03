Κατάλογος Εταιρειών
NXP Semiconductors
Μηχανικός Υλικού Επίπεδο

G3

Επίπεδα στην NXP Semiconductors

Σύγκριση Επιπέδων
  1. G1
  2. G2
  3. G3Senior Engineer
    4. Εμφάνιση 5 Περισσότερων Επιπέδων
Μέσος Όρος Ετησίως Συνολικές Αποδοχές
$167,248
Βασικός Μισθός
$142,276
Χορήγηση Μετοχών ()
$16,111
Μπόνους
$8,861

$160K

Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Εταιρεία

Τοποθεσία | Ημερομηνία

Όνομα Βαθμίδας

Ετικέτα

Έτη Εμπειρίας

Σύνολο / Στην Εταιρεία

Συνολική Αποζημίωση

Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους
Δεν βρέθηκαν μισθοί
Άλλοι Πόροι