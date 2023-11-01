Novibet Μισθοί

Ο μισθός της Novibet κυμαίνεται από $19,591 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Σχεδιαστής Προϊόντος στο χαμηλό άκρο έως $32,604 για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Novibet . Τελευταία ενημέρωση: 11/28/2025