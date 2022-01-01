Κατάλογος Εταιρειών
Novetta
Εργάζεστε Εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας

Novetta Μισθοί

Ο μισθός της Novetta κυμαίνεται από $107,100 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Τεχνολόγος Πληροφορικής (IT) στο χαμηλό άκρο έως $174,125 για έναν Διευθυντής Τεχνικών Προγραμμάτων στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Novetta. Τελευταία ενημέρωση: 11/28/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Τεχνολόγος Πληροφορικής (IT)
$107K
Μηχανικός Λογισμικού
Median $135K
Διευθυντής Τεχνικών Προγραμμάτων
$174K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

69 30
69 30
Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στη σελίδα αποδοχών ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε να ξεκλειδώσει η σελίδα.


Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Novetta είναι Διευθυντής Τεχνικών Προγραμμάτων at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $174,125. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Novetta είναι $135,000.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την Novetta

Σχετικές Εταιρείες

  • SAS Software
  • Degreed
  • Nextiva
  • ScienceLogic
  • SparkCognition
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/novetta/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.