Novartis Μισθοί

Ο μισθός της Novartis κυμαίνεται από $2,460 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Λογιστής στο χαμηλό άκρο έως $540,000 για έναν Επιχειρησιακή Ανάπτυξη στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Novartis . Τελευταία ενημέρωση: 10/23/2025