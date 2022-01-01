Κατάλογος Εταιρειών
Novartis Μισθοί

Ο μισθός της Novartis κυμαίνεται από $2,460 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Λογιστής στο χαμηλό άκρο έως $540,000 για έναν Επιχειρησιακή Ανάπτυξη στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Novartis. Τελευταία ενημέρωση: 10/23/2025

Επιστήμονας Δεδομένων
Median $150K
Αναλυτής Δεδομένων
Median $10.1K
Μηχανικός Λογισμικού
Median $125K

Διευθυντής Επιστήμης Δεδομένων
Median $31.5K
Επιχειρησιακή Ανάπτυξη
Median $540K
Αρχιτέκτονας Λύσεων
Median $79.4K
Μηχανολόγος Μηχανικός
Median $100K
Λογιστής
$2.5K
Διοικητικός Βοηθός
$14.7K
Βιοϊατρικός Μηχανικός
$229K
Επιχειρησιακές Λειτουργίες
$24.4K
Διευθυντής Επιχειρησιακών Λειτουργιών
$269K
Επιχειρησιακός Αναλυτής
$75.3K
Εξυπηρέτηση Πελατών
$79.6K
Χρηματοοικονομικός Αναλυτής
$122K
Ανθρώπινοι Πόροι
$167K
Information Technologist (IT)
$94.7K
Σύμβουλος Διοίκησης
$281K
Λειτουργίες Μάρκετινγκ
$26.8K
Διευθυντής Σχεδιασμού Προϊόντος
$64.3K
Διαχειριστής Προϊόντος
$94.7K
Διαχειριστής Προγραμμάτων
$125K
Διαχειριστής Έργων
$24.9K
Πωλήσεις
$101K
Cybersecurity Analyst
$197K
Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού
$163K
Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στη σελίδα αποδοχών ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε να ξεκλειδώσει η σελίδα.


Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Novartis είναι Επιχειρησιακή Ανάπτυξη με ετήσια συνολική αμοιβή $540,000. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Novartis είναι $97,354.

