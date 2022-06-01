Κατάλογος Εταιρειών
Novant Health
Novant Health Μισθοί

Ο μισθός της Novant Health κυμαίνεται από $44,845 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Information Technologist (IT) στο χαμηλό άκρο έως $148,852 για έναν Επιστήμονας Δεδομένων στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Novant Health. Τελευταία ενημέρωση: 10/23/2025

Εξυπηρέτηση Πελατών
$46.4K
Επιστήμονας Δεδομένων
$149K
Information Technologist (IT)
$44.8K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Novant Health είναι Επιστήμονας Δεδομένων at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $148,852. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Novant Health είναι $46,365.

Άλλοι Πόροι