Novant Health Μισθοί

Ο μισθός της Novant Health κυμαίνεται από $44,845 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Information Technologist (IT) στο χαμηλό άκρο έως $148,852 για έναν Επιστήμονας Δεδομένων στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Novant Health . Τελευταία ενημέρωση: 10/23/2025