Nova Credit Μισθοί

Ο μισθός της Nova Credit κυμαίνεται από $110,550 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Προσελκυστής Προσωπικού στο χαμηλό άκρο έως $174,125 για έναν Διαχειριστής Προϊόντος στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Nova Credit. Τελευταία ενημέρωση: 10/23/2025

Μηχανικός Λογισμικού
Median $135K
Επιστήμονας Δεδομένων
$113K
Νομικός
$143K

Μάρκετινγκ
$156K
Διαχειριστής Προϊόντος
$174K
Προσελκυστής Προσωπικού
$111K
Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στη σελίδα αποδοχών ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε να ξεκλειδώσει η σελίδα.


Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Nova Credit είναι Διαχειριστής Προϊόντος at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $174,125. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Nova Credit είναι $138,784.

