Nova Credit Μισθοί

Ο μισθός της Nova Credit κυμαίνεται από $110,550 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Προσελκυστής Προσωπικού στο χαμηλό άκρο έως $174,125 για έναν Διαχειριστής Προϊόντος στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Nova Credit . Τελευταία ενημέρωση: 10/23/2025