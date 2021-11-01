NOV Μισθοί

Κατάλογος Εταιρειών
Ο μισθός της NOV κυμαίνεται από $50,250 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Λειτουργίες Εξυπηρέτησης Πελατών στο χαμηλό άκρο έως $208,035 για έναν Διευθυντής Επιστήμης Δεδομένων στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της NOV. Τελευταία ενημέρωση: 10/23/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Επιστήμονας Δεδομένων
Median $82.5K
Μηχανικός Λογισμικού
Median $94.5K
Αρχιτέκτονας Λύσεων
Median $149K

Επιχειρησιακή Ανάπτυξη
$191K
Λειτουργίες Εξυπηρέτησης Πελατών
$50.3K
Διευθυντής Επιστήμης Δεδομένων
$208K
Σχεδιαστής Προϊόντος
$109K
Διαχειριστής Προϊόντος
$136K
Διαχειριστής Έργων
$96.9K
Μηχανικός Πωλήσεων
$122K
Cybersecurity Analyst
$51K
Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην NOV είναι Διευθυντής Επιστήμης Δεδομένων at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $208,035. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην NOV είναι $109,450.

