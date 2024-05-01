Κατάλογος Εταιρειών
Nous
Εργάζεστε Εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας

Nous Μισθοί

Ο μισθός της Nous κυμαίνεται από $14,634 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Επιχειρησιακή Ανάπτυξη στο χαμηλό άκρο έως $96,515 για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Nous. Τελευταία ενημέρωση: 10/23/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Επιχειρησιακή Ανάπτυξη
$14.6K
Σύμβουλος Διοίκησης
$63.6K
Μάρκετινγκ
$60.4K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Μηχανικός Λογισμικού
$96.5K
Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στη σελίδα αποδοχών ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε να ξεκλειδώσει η σελίδα.


Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Nous είναι Μηχανικός Λογισμικού at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $96,515. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Nous είναι $62,009.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την Nous

Σχετικές Εταιρείες

  • Flipkart
  • PayPal
  • Facebook
  • Apple
  • Dropbox
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι