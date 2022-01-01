Notion Μισθοί

Κατάλογος Εταιρειών
Ο μισθός της Notion κυμαίνεται από $69,964 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Ανθρώπινοι Πόροι στο χαμηλό άκρο έως $531,500 για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Notion. Τελευταία ενημέρωση: 10/23/2025

Μηχανικός Λογισμικού
L1 $231K
L3 $382K
L4 $532K

Μηχανικός Λογισμικού Full-Stack

Επιστήμονας Δεδομένων
Median $186K
Σχεδιαστής Προϊόντος
Median $440K

Διαχειριστής Προϊόντος
Median $395K
Πωλήσεις
Median $230K
Λογιστής
$90.5K
Διευθυντής Επιχειρησιακών Λειτουργιών
$226K
Επιχειρησιακός Αναλυτής
$196K
Go-To-Market Engineer
$289K
Ανθρώπινοι Πόροι
$70K
Μάρκετινγκ
$175K
Διαχειριστής Προγραμμάτων
$187K
Προσελκυστής Προσωπικού
$209K
Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού
$128K
Συνολικές Αμοιβές
$186K
Ερευνητής UX
$170K
Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Στην Notion, τα Χορηγήσεις μετοχών/συμμετοχικού κεφαλαίου υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

10 years post-termination exercise window.

Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Notion είναι Μηχανικός Λογισμικού at the L4 level με ετήσια συνολική αμοιβή $531,500. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Notion είναι $202,475.

