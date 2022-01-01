Notion Μισθοί

Ο μισθός της Notion κυμαίνεται από $69,964 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Ανθρώπινοι Πόροι στο χαμηλό άκρο έως $531,500 για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Notion . Τελευταία ενημέρωση: 10/23/2025