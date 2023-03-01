Notable Health Μισθοί

Ο μισθός της Notable Health κυμαίνεται από $109,450 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Αναλυτής Δεδομένων στο χαμηλό άκρο έως $280,000 για έναν Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Notable Health . Τελευταία ενημέρωση: 10/23/2025