Notable Health
Notable Health Μισθοί

Ο μισθός της Notable Health κυμαίνεται από $109,450 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Αναλυτής Δεδομένων στο χαμηλό άκρο έως $280,000 για έναν Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Notable Health. Τελευταία ενημέρωση: 10/23/2025

Μηχανικός Λογισμικού
Median $150K
Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού
Median $280K
Αναλυτής Δεδομένων
$109K

Μάρκετινγκ
$171K
Διαχειριστής Προϊόντος
$151K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Notable Health είναι Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού με ετήσια συνολική αμοιβή $280,000. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Notable Health είναι $150,750.

Άλλοι Πόροι