NOS Μισθοί

Ο μισθός της NOS κυμαίνεται από $23,736 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Αναλυτής Δεδομένων στο χαμηλό άκρο έως $58,309 για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της NOS. Τελευταία ενημέρωση: 10/23/2025

Αναλυτής Δεδομένων
$23.7K
Διαχειριστής Προϊόντος
$49.3K
Διαχειριστής Έργων
$28.2K

Μηχανικός Πωλήσεων
$30.5K
Μηχανικός Λογισμικού
$58.3K
Αρχιτέκτονας Λύσεων
$55.8K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην NOS είναι Μηχανικός Λογισμικού at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $58,309. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην NOS είναι $39,899.

