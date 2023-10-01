NOS Μισθοί

Ο μισθός της NOS κυμαίνεται από $23,736 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Αναλυτής Δεδομένων στο χαμηλό άκρο έως $58,309 για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της NOS . Τελευταία ενημέρωση: 10/23/2025