NortonLifeLock Μισθοί

Ο μισθός της NortonLifeLock κυμαίνεται από $21,883 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλό άκρο έως $273,360 για έναν Διαχειριστής Προγραμμάτων στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της NortonLifeLock. Τελευταία ενημέρωση: 10/23/2025

Μηχανικός Λογισμικού
SDE 2 $21.9K
SDE 3 $38.6K
SDE 4 $59.1K
SDE 5 $76.5K

Μηχανικός Λογισμικού Backend

Μηχανικός Λογισμικού Full-Stack

Διαχειριστής Προϊόντος
Median $200K
Επιχειρησιακός Αναλυτής
$157K

Επιχειρησιακή Ανάπτυξη
$159K
Εξυπηρέτηση Πελατών
$194K
Διευθυντής Επιστήμης Δεδομένων
$233K
Επιστήμονας Δεδομένων
$71.8K
Χρηματοοικονομικός Αναλυτής
$141K
Μάρκετινγκ
$189K
Λειτουργίες Μάρκετινγκ
$85.4K
Σχεδιαστής Προϊόντος
Median $109K
Διαχειριστής Προγραμμάτων
$273K
Διαχειριστής Έργων
$201K
Cybersecurity Analyst
$29.8K
Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού
$152K
Αρχιτέκτονας Λύσεων
$239K
Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων
$209K
Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

30%

ΕΤΟΣ 1

30%

ΕΤΟΣ 2

40%

ΕΤΟΣ 3

Τύπος Μετοχών
RSU

Στην NortonLifeLock, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 3 ετών:

  • 30% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (30.00% ετησίως)

  • 30% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (30.00% ετησίως)

  • 40% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (40.00% ετησίως)

Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην NortonLifeLock είναι Διαχειριστής Προγραμμάτων at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $273,360. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην NortonLifeLock είναι $154,087.

