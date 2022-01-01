NortonLifeLock Μισθοί

Ο μισθός της NortonLifeLock κυμαίνεται από $21,883 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλό άκρο έως $273,360 για έναν Διαχειριστής Προγραμμάτων στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της NortonLifeLock . Τελευταία ενημέρωση: 10/23/2025