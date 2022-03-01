Κατάλογος Εταιρειών
Northwestern University
Northwestern University Μισθοί

Ο μισθός της Northwestern University κυμαίνεται από $32,401 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Λειτουργίες Εξυπηρέτησης Πελατών στο χαμηλό άκρο έως $502,500 για έναν Ιατρός στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Northwestern University. Τελευταία ενημέρωση: 9/9/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Median $80K

Μηχανικός Λογισμικού Full-Stack

Ερευνητής Επιστήμονας

Επιστήμονας Δεδομένων
Median $62K
Μηχανολόγος Μηχανικός
Median $40K

Εξυπηρέτηση Πελατών
Median $33.3K
Μηχανικός Υλικών
Median $45K
Διαχειριστής Έργων
Median $80K
Βιοϊατρικός Μηχανικός
$58.1K
Επιχειρησιακός Αναλυτής
$101K
Επιχειρησιακή Ανάπτυξη
$83.7K
Λειτουργίες Εξυπηρέτησης Πελατών
$32.4K
Αναλυτής Δεδομένων
$74.4K
Τεχνολόγος Πληροφορικής (IT)
$85.6K
Ιατρός
$503K
Διαχειριστής Προϊόντος
$89.6K
Ερευνητής UX
$140K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Northwestern University είναι Ιατρός at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $502,500. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Northwestern University είναι $80,000.

Άλλοι Πόροι