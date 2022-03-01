Northwestern University Μισθοί

Ο μισθός της Northwestern University κυμαίνεται από $32,401 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Λειτουργίες Εξυπηρέτησης Πελατών στο χαμηλό άκρο έως $502,500 για έναν Ιατρός στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Northwestern University . Τελευταία ενημέρωση: 9/9/2025