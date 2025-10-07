Κατάλογος Εταιρειών
Northern Trust Μηχανικός Λογισμικού Full-Stack Μισθοί στη Greater Chicago Area

Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Μηχανικός Λογισμικού Full-Stack in Greater Chicago Area στην Northern Trust ανέρχεται σε $148K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Northern Trust. Τελευταία ενημέρωση: 10/7/2025

Μέσος Μισθός
company icon
Northern Trust
Full-Stack Software Engineer
Chicago, IL
Σύνολο ανά έτος
$148K
Επίπεδο
Senior Associate
Βάση
$138K
Stock (/yr)
$0
Μπόνους
$10K
Έτη στην εταιρεία
2 Έτη
Έτη εμπειρίας
5 Έτη
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Northern Trust?

$160K

Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Εταιρεία

Τοποθεσία | Ημερομηνία

Όνομα Βαθμίδας

Ετικέτα

Έτη Εμπειρίας

Σύνολο / Στην Εταιρεία

Συνολική Αποζημίωση

Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους
Δεν βρέθηκαν μισθοί
Συμβάλλετε

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Μηχανικός Λογισμικού Full-Stack στην Northern Trust in Greater Chicago Area φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $165,000. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Northern Trust για τον ρόλο Μηχανικός Λογισμικού Full-Stack in Greater Chicago Area είναι $133,000.

Άλλοι Πόροι