Northern Trust
  • Μισθοί
  • Μηχανικός Λογισμικού

  • Μηχανικός Λογισμικού Backend

Northern Trust Μηχανικός Λογισμικού Backend Μισθοί

Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Μηχανικός Λογισμικού Backend in United States στην Northern Trust ανέρχεται σε $106K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Northern Trust. Τελευταία ενημέρωση: 10/7/2025

Μέσος Μισθός
company icon
Northern Trust
Application Consultant
Chicago, IL
Σύνολο ανά έτος
$106K
Επίπεδο
L3
Βάση
$101K
Stock (/yr)
$0
Μπόνους
$5K
Έτη στην εταιρεία
3 Έτη
Έτη εμπειρίας
3 Έτη
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Northern Trust?

$160K

Τελευταίες Υποβολές Μισθών
ΠροσθήκηΠροσθήκη ΑμοιβήςΠροσθήκη Αμοιβής

Εταιρεία

Τοποθεσία | Ημερομηνία

Όνομα Βαθμίδας

Ετικέτα

Έτη Εμπειρίας

Σύνολο / Στην Εταιρεία

Συνολική Αποζημίωση

Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους
Δεν βρέθηκαν μισθοί
Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Μηχανικός Λογισμικού Backend στην Northern Trust in United States φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $255,000. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Northern Trust για τον ρόλο Μηχανικός Λογισμικού Backend in United States είναι $105,000.

Άλλοι Πόροι