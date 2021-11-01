Κατάλογος Εταιρειών
Northern Trust Μισθοί

Ο μισθός της Northern Trust κυμαίνεται από $46,672 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Τεχνολόγος Πληροφορικής (IT) στο χαμηλό άκρο έως $255,000 για έναν Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Northern Trust. Τελευταία ενημέρωση: 9/9/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Median $148K

Μηχανικός Λογισμικού Backend

Μηχανικός Λογισμικού Full-Stack

Επιχειρησιακός Αναλυτής
Median $78K
Διαχειριστής Προϊόντος
Median $110K

Τεχνολόγος Πληροφορικής (IT)
Median $46.7K
Αρχιτέκτονας Λύσεων
Median $238K
Χρηματοοικονομικός Αναλυτής
Median $123K
Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού
Median $255K
Λογιστής
$107K
Διοικητικός Βοηθός
$63.7K
Εξυπηρέτηση Πελατών
$79.6K
Αναλυτής Δεδομένων
$81.4K
Επιστήμονας Δεδομένων
$94.5K
Ανθρώπινοι Πόροι
$86.2K
Επενδυτικός Τραπεζίτης
$86.2K
Σχεδιαστής Προϊόντος
$139K
Προσελκυστής Προσωπικού
$131K
Αναλυτής Κυβερνοασφάλειας
$109K
Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων
$240K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Northern Trust είναι Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού με ετήσια συνολική αμοιβή $255,000. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Northern Trust είναι $108,206.

