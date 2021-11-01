Northern Trust Μισθοί

Ο μισθός της Northern Trust κυμαίνεται από $46,672 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Τεχνολόγος Πληροφορικής (IT) στο χαμηλό άκρο έως $255,000 για έναν Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Northern Trust . Τελευταία ενημέρωση: 9/9/2025