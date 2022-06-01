Κατάλογος Εταιρειών
Nortal
Nortal Μισθοί

Ο μισθός της Nortal κυμαίνεται από $38,904 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Προσελκυστής Προσωπικού στο χαμηλό άκρο έως $121,605 για έναν Ανθρώπινοι Πόροι στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Nortal. Τελευταία ενημέρωση: 9/9/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Median $78K
Επιστήμονας Δεδομένων
$77.3K
Ανθρώπινοι Πόροι
$122K

Διαχειριστής Έργων
$41.3K
Προσελκυστής Προσωπικού
$38.9K
Αρχιτέκτονας Λύσεων
$81.9K
Συχνές Ερωτήσεις

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Nortal jest Ανθρώπινοι Πόροι at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $121,605. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Nortal wynosi $77,644.

