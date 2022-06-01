Nortal Μισθοί

Ο μισθός της Nortal κυμαίνεται από $38,904 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Προσελκυστής Προσωπικού στο χαμηλό άκρο έως $121,605 για έναν Ανθρώπινοι Πόροι στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Nortal . Τελευταία ενημέρωση: 9/9/2025