Noon
Noon Μηχανικός Λογισμικού Backend Μισθοί στη Egypt

Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Μηχανικός Λογισμικού Backend in Egypt στην Noon ανέρχεται σε EGP 1.25M ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Noon. Τελευταία ενημέρωση: 10/8/2025

Μέσος Μισθός
Noon
Software Engineer
Cairo, QH, Egypt
Σύνολο ανά έτος
EGP 1.25M
Επίπεδο
L1
Βάση
EGP 1.25M
Stock (/yr)
EGP 0
Μπόνους
EGP 0
Έτη στην εταιρεία
1 Έτος
Έτη εμπειρίας
1 Έτος
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Noon?

EGP 7.92M

Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Εταιρεία

Τοποθεσία | Ημερομηνία

Όνομα Βαθμίδας

Ετικέτα

Έτη Εμπειρίας

Σύνολο / Στην Εταιρεία

Συνολική Αποζημίωση

Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους
Δεν βρέθηκαν μισθοί
Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Μηχανικός Λογισμικού Backend στην Noon in Egypt φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή EGP 1,251,828. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Noon για τον ρόλο Μηχανικός Λογισμικού Backend in Egypt είναι EGP 1,246,946.

