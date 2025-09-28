Κατάλογος Εταιρειών
Nineleaps
Nineleaps Αναλυτής Δεδομένων Μισθοί

Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Αναλυτής Δεδομένων in India στην Nineleaps ανέρχεται σε ₹892K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Nineleaps. Τελευταία ενημέρωση: 9/28/2025

Μέσος Μισθός
company icon
Nineleaps
Analyst
Bengaluru, KA, India
Σύνολο ανά έτος
₹892K
Επίπεδο
-
Βάση
₹892K
Stock (/yr)
₹0
Μπόνους
₹0
Έτη στην εταιρεία
1 Έτος
Έτη εμπειρίας
1 Έτος
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Nineleaps?

₹13.95M

Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Αναλυτής Δεδομένων στην Nineleaps in India φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή ₹1,554,706. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Nineleaps για τον ρόλο Αναλυτής Δεδομένων in India είναι ₹892,236.

